Dois desaparecidos são procurados após chuva no PR A Defesa Civil do Paraná informou na tarde de hoje que o Corpo de Bombeiros procurava dois homens que teriam desaparecido ontem nas águas do Rio Barigui, na Cidade Industrial de Curitiba. As informações são de que eles teriam entrado em um barco para ajudar a resgatar algumas pessoas que corriam o risco de ficar ilhadas.