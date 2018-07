Dois estão em estado grave após piso de ginásio cair Duas pessoas estão internadas em estado grave no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) após a queda de parte do piso do salão de bailes do Ginásio de Esportes Protásio Alves, na zona leste de Porto Alegre, onde estava sendo realizada um baile funk. O acidente, ocorrido na madrugada de hoje, deixou pelo menos 97 feridos. As vítimas do acidente caíram para o andar debaixo, dentro de uma agência dos Correios.