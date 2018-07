Dois executados após festa em área nobre de Curitiba

Edson Luiz de Oliveira, 18 anos, morreu na hora, e Guilherme Henrique dos Santos Silva, 16 anos, ainda chegou a ser socorrido, mas morreu dentro da ambulância. Com tiros nas costas, Celso Luiz Merlini Berri, 20 anos, permanecia internado até a noite em estado grave na UTI do Hospital Cajuru. A jovem Vanessa de Paula Torrini, de 18 anos, L.A.P.B, 15 anos, e Tiago Luiz Araújo, 18 anos, foram medicados e liberados em seguida.

Segundo a Delegacia de Homicídios, um grupo de aproximadamente dez jovens iniciou uma discussão em frente ao bar e logo em seguida aconteceram os tiros, que partiram, segundo testemunhas, de dois homens que ocupavam um Ford K prata que fugiu do local. Ninguém anotou a placa do veículo. Um dos detalhes que chamaram a atenção da polícia, porém, foi o fato da identidade de Eduardo Henrique Moreira, 20 anos, que não estava no bar, ter sido encontrada juntamente com os pertences de Guilherme.

Já na área central, Alexandro de Souza, 34 anos, e Éberti da Silva Coutinho Costa, 28, foram executados por Wagner José Vital, 30 anos, e Mauricio da Silva, 19, com quem haviam discutido minutos antes dentro do Crystal Palace, uma casa de shows. Os quatro foram retirados da casa pelos seguranças e em seguida houve o crime já na área de um estacionamento próprio.