Dois ficam feridos durante tentativa de arrastão no Rio Dois motoristas ficaram feridos durante uma tentativa de arrastão na rua Goiás, em Quintino Bocaiuva, na zona norte do Rio, por volta das 7 horas desta quarta-feira (14). Três criminosos que ocupavam um Kia Cerato roubado tentaram interditar a via na altura do viaduto de Quintino.