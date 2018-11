Dois ficam feridos durante troca de tiros com Bope Duas pessoas ficaram feridas após trocarem tiros com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na manhã deste sábado, dia 21, durante uma operação contra o tráfico de drogas nos morros da Mangueira e do Tuiuti, ambos na zona norte do Rio.