O acidente aconteceu por volta das 15h30. As faixas na alça de acesso à Rodovia Hélio Smidt ficaram interditadas até às 16h20 e o tráfego fluiu pelo acostamento durante este período.

A Ayrton Senna tem lentidão, no sentido interior, entre os quilômetros 17 e 19, devido ao acidente, e, no sentido capital, do quilômetro 23 ao 19, por excesso de veículos.