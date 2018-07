Dois ficam feridos em colisão de paraglider em MG Duas pessoas ficaram feridas ontem em uma colisão entre dois paragliders, na cidade mineira de Poços de Caldas, segundo o Corpo de Bombeiros. Dois pilotos de paraglider se chocaram durante o voo na manhã de domingo, ficando presos um no paraglider do outro durante a queda, no Pico do Gavião, bairro da zona rural da cidade.