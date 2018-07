Dois ficam feridos em operação da PM no Rio Dois suspeitos foram baleados hoje durante operação dos policiais militares do 14º BPM (Bangu), na comunidade Vila Vintém, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a PM, pelo menos dois suspeitos foram baleados. Foram apreendidas uma pistola, uma granada e drogas ainda não contabilizadas. A operação está em andamento.