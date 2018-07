Dois ficam feridos em queda de elevador no centro de SP Um elevador despencou e deixou duas pessoas feridas na tarde de hoje na região da Luz, no centro de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 14h25 na altura do número 353 da Rua São Caetano. As vítimas foram levadas à Santa Casa pelos bombeiros, mas tiveram apenas ferimentos leves.