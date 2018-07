Dois ficam gravemente feridos em roubo a banco em SP Dois suspeitos foram baleados hoje em uma tentativa de roubo a uma agência do Banco do Brasil (BB) na zona leste da capital paulista. Eles estão internados em estado grave. Segundo a Polícia Militar (PM) a quadrilha era formada por três integrantes. Os assaltantes chegaram a levar as armas dos seguranças do banco e alguma quantia em dinheiro, que ainda não foi especificada. Eles fugiram pelo telhado da agência. Houve troca de tiros e, de acordo com a corporação, um deles foi atingido no próprio lugar e o outro, durante a perseguição.