Dois foram depor sobre morte de motorista em SP A Polícia Civil ouviu hoje duas testemunhas do acidente que resultou na morte do motorista de ônibus Edmílson dos Reis Alves, de 59 anos, linchado por mais de 30 pessoas após perder o controle do ônibus que dirigia e bater em cinco veículos no Parque Santa Madalena, zona leste de São Paulo.