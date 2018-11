Dois funcionários da CPTM morrem atropelados por trem

Segundo a CPTM, Edgar Antônio Dalbo, de 55 anos, e Antonio Camilo Severino, de 63 anos, ambos com mais de 30 anos de empresa, realizavam inspeção da via permanente quando foram atingidos por um trem da Linha 8-Diamante (Júlio Prestes-Itapevi), sentido Itapevi, por volta das 10 horas. Eles morreram no local.

A linha 8 foi interditada, operando apenas por uma única via. Às 11h30, a circulação dos trens já estava normalizada, segundo a CPTM, que vai abrir sindicância para apurar o acidente.