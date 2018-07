Dois gols de Ibrahimovic mandam o PSG ao topo do campeonato francês

O atacante sueco, de volta após um bom tempo afastado por causa de uma lesão, marcou um gol em cada tempo, depois que o Nantes abriu o placar bem no começo com Alejandro Bedoya.

O PSG, invicto há 23 partidas nesta temporada, chegou a 37 pontos em 17 jogos, dois a mais que o Olympique de Marseille, antes do rival enfrentar o Metz no domingo.

Na próxima quarta-feira, o PSG viaja para Barcelona para a última partida da fase de grupos da Liga dos Campeões, consciente de que evitar a derrota ajudará a conseguir a primeira posição.

Para o jogo deste sábado, no Parque dos Príncipes, jogadores chave como Edinson Cavani, Blaise Matuidi, Maxwell, David Luiz e Gregory van der Wiel ficaram no banco de reservas, poupados pelo técnico Laurent Blanc para a partida no Camp Nou.

O Nantes ficou à frente aos 8 minutos, quando Bedoya acertou um míssil de 25 metros que entrou no ângulo de Salvatore Sirigu.

Marco Verratti, do PSG, escapou de um cartão vermelho depois de uma entrada violenta, aos 11 minutos.

Aos 34 minutos, Ibrahimovic completou cruzamento perfeito de Lucas, vindo da direita, para empatar.

Ele fez o segundo gol aos 4 minutos do segundo tempo, com uma cobrança de falta potente.

O PSG teve outras chances de matar a partida, mas Ezequiel Lavezzi, Lucas e Lucas Digne não conseguiram concretizá-las.

(Por Julien Pretot)