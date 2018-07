Dois grupos fazem manifestações na Avenida Paulista Duas manifestações ocupavam hoje, às 11h30, trechos da Avenida Paulista, em São Paulo, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Por volta das 11h50, cerca de 300 médicos residentes, que estavam concentrados no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (USP), caminhavam até a Avenida Doutor Arnaldo, no sentido centro, ocupando a faixa direita da via.