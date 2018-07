Dois homens abordam carro de família no Recife e matam turista italiana A alemã naturalizada italiana Jennifer Marion Najda, de 22 anos, foi assassinada na noite de anteontem, após dois homens armados em uma motocicleta abordarem o carro onde ela estava com a família ? o marido brasileiro naturalizado italiano, o filho de 2 anos e os sogros, que moram no Recife. O corpo da vítima, atingida quatro vezes no tórax, foi achado ontem na BR-408, em São Lourenço da Mata.