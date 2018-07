Dois homens caem de prédios em SP e no DF

Um deles caiu de um andaime no começo da tarde em São Paulo. Ele foi socorrido na Rua Joaquim Manuel de Macedo, na Barra Funda, e levado para a Santa Casa. Durante o resgate ele se queixou de dor nas costas.

Mais cedo, por volta das 10h50, um homem caiu da altura de 10 metros em Ceilândia, no Distrito Federal. Ele teve múltiplas fraturas e traumatismo craniano. Foi socorrido pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal e levado inconsciente para o Hospital de Base. O homem despencou do prédio na Quadra 22, no setor industrial de Ceilândia.