Dois homens foram vistos com mulher morta em SP

O corpo da dona de casa foi localizado na Pedra da Macumba, sem os olhos e a pele do rosto. A polícia acredita que o crime esteja relacionado com magia negra. Um especialista em magia negra será ouvido pela delegada Cláudia Patrícia Dálvia, que investiga o caso.

O médico-legista responsável pelo exame necroscópico disse que Geralda não esboçou qualquer reação antes de ser assassinada e que o corte profundo no pescoço causou a morte dela. O laudo completo será divulgado na segunda-feira, 23.

A análise feita no celular da dona de casa mostrou que as últimas ligações feitas por ela foram para parentes e amigos. Até o momento, 13 pessoas foram ouvidas. Perícia feita no computador usado por Geralda irá auxiliar nas investigações.

Crime - O corpo de Geralda foi encontrado no km 8 da estrada de Santa Inês, local costumeiramente utilizado para prática de rituais religiosos. Imagens da câmera de segurança do prédio em Lauzane Paulista, zona norte da cidade, onde ela morava com a família, mostram que ela saiu sozinha de casa às 23h26 de sexta-feira, 13.

O carro foi localizado a poucos metros do corpo. A chave estava no contato e nada foi roubado. No veículo, os policiais recolheram um copo de alumínio e uma garrafa plástica com uma substância esbranquiçada. O material recolhido será periciado.