Dois homens morrem eletrocutados em Santo André (SP) Dois homens morreram eletrocutados na noite de ontem na região central de São André, no ABC paulista, no momento em que chovia na cidade. Segundo a Polícia Militar, um senhor de 45 anos, cujo nome não foi fornecido pela polícia, saía de um supermercado e, ao se aproximar do Terminal Urbano Leste de Santo André, viu Daniel Junqueira, de 21 anos, encostado em um poste metálico, sendo atingido por uma descarga elétrica. A vítima caiu de bruços na água que tomava conta da rua. A testemunha tentou ajudar, mas também recebeu a descarga. Daniel foi encaminhado pelos bombeiros ao Centro Hospitalar de Santo André. A outra vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ambos morreram. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial da cidade.