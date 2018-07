Dois homens morrem em explosão de mina ao sair do Egito para Líbia

Mahmoud Zahran, o ministro da Saúde Health oficial da cidade de Marsa Matrouh, no nordeste do Egito, disse que um egípcio e um sudanês morreram quando seu veículo, que estava viajando em uma caravana com dois outros carros, atingiram minas dentro da Líbia.

Oficiais da saúde e a agência de notícias estatal do Egito disseram que todos os feridos são egípcios, com a exceção de dois sudaneses. Relatos mais cedo diziam que os dois mortos eram ambos egípcios.

Egípcios tem tradicionalmente procurado trabalho na Líbia, mas o conflito que culminou na morte de Muammar Gaddafi no último ano forçou muitos a saírem do país.

A recuperação da produção de petróleo da Líbia para perto de níveis pré-guerra, no entanto, está atraindo de volta muitos egípcios, em um momento em que a economia do país tem sido martelada pela revolta que derrubou Hosni Mubarak.

(Reportagem de Edmund Blair)