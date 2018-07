Dois homens são decapitados em Mairinque

SOROCABA - A Polícia Civil investiga a morte de dois homens que tiveram as cabeças separadas do corpo com golpes de facas, no bairro dos Moreiras, zona rural de Mairinque, região de Sorocaba. Os corpos foram encontrados nesta quarta-feira, 28, mas os crimes foram cometidos na noite anterior. Uma terceira vítima, a mulher que namorava um dos homens, foi ferida, mas sobreviveu fingindo-se de morta. Ela esperou 12 horas para sair do local em busca de ajuda. A brutalidade do crime chocou os moradores da região.

De acordo com a polícia, as vítimas - o caseiro José Carlos da Silva, de 46 anos, e o pedreiro José Luciano Pereira Souto, de 33 - não tinham passagens pela polícia. A sobrevivente, Cristina Xavier de Jesus, de 23 anos, contou que a casa foi invadida por três homens por volta das 20 horas da segunda-feira.

Sem qualquer discussão, eles dominaram os dois homens e os atacaram com golpes de facas. Cristina foi agarrada e teve o pescoço cortado por um deles. Ela estava em estado de choque quando foi socorrida pelos vizinhos, na manhã seguinte. A mulher foi internada no Hospital Regional de Sorocaba. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de vingança, já que nada foi levado pelos autores do crime.