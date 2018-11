Dois homens são presos com R$ 500 mil em cheques Duas pessoas foram presas em flagrante ontem, acusadas de integrar uma quadrilha de estelionatários que comercializava serviços de propaganda em mídia virtual de forma fraudulenta no Rio. Foram apreendidos com os dois vários cheques que somavam cerca de R$ 500 mil. Marcos Cleber Pereira Ferreira, de 33 anos, e Fabiano Madeira, de 30 anos, foram presos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e responderão por tentativa de estelionato.