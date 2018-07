Dois hospitais gaúchos paralisam atendimentos A crise financeira e a greve de funcionários resultaram na paralisação de duas unidades de saúde ligadas à Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), ambas localizadas na Região Metropolitana de Porto Alegre. Desde a última quinta-feira, os atendimentos estão suspensos no Hospital Independência, em Porto Alegre, e no Centro Obstétrico do Hospital Universitário, em Canoas, junto ao campus da universidade.