Dois hotéis são implodidos em Brasília

A custa de 500 quilos de explosivos, dois prédios de 12 andares foram implodidos hoje no centro da capital federal, no Setor Hoteleiro Sul. Na área, serão construídos dois novos hotéis com cerca de 500 leitos, que estarão prontos antes da Copa de 2014. Por segurança, o trânsito foi bloqueado num raio de 2,1 quilômetros. As implosões ocorreram com 20 minutos de atraso, às 10h20. O custo da operação ficou em R$ 1,3 milhão.