Dois irmãos e as tiranias de um líder

A imagem de Mao Tsé-tung (1893-1976) é onipresente na China. Seu rosto aparece em todas as notas de yuans, está na entrada da Cidade Proibida e é reproduzido em milhares de estátuas espalhadas pelo país. Mas nas criações dos Irmãos Gao, que estão entre os mais célebres artistas plásticos chineses, o culto à personalidade do líder comunista ganha tons iconoclastas ou absolutamente sombrios, o que impede a dupla de exibir grande parte de seus trabalhos ao público do país.

A Execução de Jesus é a mais recente obra dos irmãos, que adotaram uma persona artística única desde que começaram a criar juntos, no início dos anos 80. Inspirado em A Execução de Maximilian, de Edoard Manet, a versão dos Irmãos Gao não aparece em tela, mas em esculturas, nas quais seis figuras de Mao Tsé-tung empunham baionetas contra um Jesus indefeso, enquanto uma sétima segura a arma ao fundo.

Recém-terminada, a obra só pode ser vista no estúdio dos Irmãos Gao, no Distrito 789, uma espécie de território livre da arte contemporânea chinesa, onde os dois trabalham há cinco anos. É pouco provável que a criação seja exibida em galerias ou museus na China, mas os artistas negociam sua apresentação no próximo ano no Kemper Museum of Contemporary Art, em Kansas, Estados Unidos.

Despachar trabalhos para o exterior exige da dupla uma tática de guerrilha, com tentativas de embarque em diferentes portos da China, até encontrar um que os aceite. A série de esculturas Miss Mao, realizada em 2006, teve problemas para sair e retornar ao país e até hoje algumas delas estão detidas na alfândega chinesa.

Não é difícil entender por que a obra acendeu a luz amarela dos controles burocráticos do país. Miss Mao é uma versão pop e totalmente iconoclasta do líder comunista, retratado com nariz de Pinóquio, seios fartos e um sorriso que poderia ser do personagem que foi marca registrada da revista Mad.

"Com base em nossa própria experiência pessoal, nós acreditamos que Mao foi o mais terrível criminoso da história, que infligiu um sofrimento interminável ao povo chinês", disse o mais velho dos irmãos, Gao Zhen, em entrevista concedida por ambos ao Estado em seu estúdio.

Durante a Revolução Cultural (1966-1976), o pai dos artistas foi preso na "unidade de trabalho" a que pertencia, vítima de uma das inúmeras campanhas persecutórias iniciadas por Mao. Depois de 25 dias, os responsáveis pela prisão afirmaram que ele havia cometido suicídio, mas a família nunca recebeu seu corpo nem pôde realizar autópsia para comprovar a causa da morte.

Mas por que Cristo e não Buda, que tem muito mais proximidade com a cultura chinesa? "Porque Jesus e Mao estão em extremos opostos em termos de valores. Jesus dizia que as pessoas deveriam se amar como irmãos, enquanto Mao enfatizava o confronto entre elas", disse o mais velho dos artistas. "Sob o regime de Mao, milhões de chineses morreram de fome, assassinados ou porque foram levados ao suicídio."

O caráter tirânico do líder comunista é enfatizado na fotomontagem A Entrevista (2007), na qual Mao aparece conversando com Adolf Hitler em uma sala na qual também estão Joseph Stalin, Pol Pot, Kim Jong-il, Sadam Hussein, Osama bin Laden e Fidel Castro.

Gao Zhen, de 53 anos, estudou Pintura Chinesa Clássica na universidade, enquanto seu irmão Gao Qiang, de 47, optou por Literatura. Na metade dos anos 80, os dois começaram a realizar trabalhos conjuntos e deram início a uma parceria que se aprofundou a ponto de ambos serem conhecidos como os Irmãos Gao e não por seus nomes individuais. Os dois se vestem de maneira parecida, costumam usar o mesmo modelo de boné e são vistos constantemente juntos nas ruas do Distrito 798.

O primeiro impacto nacional de suas criações ocorreu em 1989, quando eles participaram de China Avant-Garde, a primeira grande exposição de arte contemporânea de Pequim, que ocorreu em fevereiro, quatro meses antes do massacre de estudantes na praça Tiananmen.

A instalação Missa à Meia Noite era enorme e tinha clara conotação sexual, com seios e pênis criados com uso de borracha. Na mesma época, os Irmãos Gao deram início ao ativismo político que viria caracterizar sua obra, ao assinar uma petição que pedia a libertação do dissidente Wei Jingsheng, que estava preso havia dez anos por participar do movimento Muro da Democracia, em 1978.

LISTA NEGRA

Os Irmãos Gao entraram na lista negra do governo chinês e se transformaram eles próprios em dissidentes. Seus passaportes foram confiscados e por 14 anos os artistas foram proibidos de sair da China.

A medida impediu que eles participassem da Bienal de Veneza em 2001, onde deveriam apresentar a performance Utopia do Abraço de 20 Minutos, que havia sido realizada pela primeira vez na China no ano anterior. Nela, voluntários são estimulados a abraçar um estranho por 15 minutos e a participar de um abraço coletivo por cinco minutos. O evento se tornou uma marca registrada dos Irmãos Gao, que já o promoveram em Hong Kong, Berlim, Nottingham e Tóquio.

As criações da dupla não encontram restrições de formato e se manifestam em esculturas, pinturas, vídeos, performances, instalações e fotografia. A preocupação com questões sociais aparece em trabalhos como As Prostitutas Miseráveis, um conjunto de telas e esculturas que retratam a brutalidade e a corrupção da polícia no combate à prostituição.

"A polícia prende as prostitutas e pede dinheiro para soltá-las. Depois, as prende de novo. É um problema muito sério na China", observou Gao Qiang, lembrando que esses trabalhos também não podem ser exibidos em público.