Dois jovens furtam hóstias e picham igreja

Na tarde de ontem, um estudante de 21 anos confessou o crime, ocorrido na madrugada do dia 16. Disse que agiu com um primo de 16 anos e que comeu as hóstias porque tinha fome. Ele pediu perdão ao padre Omar Ghinain, que o concedeu, mas será indiciado por furto pela Polícia Civil. Eles quebraram o vidro da porta, furtaram cerca de mil hóstias e o vinho usado nas celebrações, depois pegaram a chave do Santíssimo numa gaveta e levaram de 30 a 50 hóstias consagradas.

Segundo o padre, essas hóstias são destinadas a pessoas doentes, que não podem comparecer às missas. A âmbula, o vasilhame de ouro onde elas são guardadas, não foi levada. "As hóstias consagradas têm um valor incomensurável para nós católicos", disse. Elas são consideradas o corpo de Cristo.