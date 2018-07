Dois jovens morrem a tiros em Guarulhos

Robert Fernandes da Silva, de 18 anos, Rony Pereira Barros, de 17, e Joilson de Oliveira, de idade ainda não informada pela polícia, foram baleados quando caminhavam pela Rua Madre de Deus de Minas. Segundo o pai de Robert, o filho saiu de casa dizendo que iria com alguns amigos para um forró, mas, logo na primeira esquina, foi atacado juntamente com os outros dois jovens. Segundo testemunhas, os atiradores estavam em uma moto.

Robert e Rony morreram no local. Joilson foi encaminhado para o Hospital Geral de Guarulhos (HGG), onde, até o início da manhã deste domingo, permanecia internado em estado grave após passar por cirurgia. No local do crime, a perícia encontrou pelo menos cinco cápsulas de pistolas.

Segurança baleado na zona sul

O segurança Magno Roberto de Souza foi ferido a tiros, por volta das 21h30 de sábado, 17, na região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, possivelmente ao ser confundido com um policial militar. Ele dirigia um Celta preto que havia sido emprestado por um agente.

O ataque ocorreu na rua Póvoa de Varzim, no Jardim Macedônia. Segundo testemunhas, dois homens numa moto se aproximaram do Celta e, sem dizer nada, atiraram pelo menos dez vezes contra o veículo, atingindo a vítima.

De acordo com informações de policiais militares do 37º Batalhão da PM, Magno foi encaminhado em estado grave para o Hospital Geral de Pirajuçara, onde permanecia internado até as 6 horas deste domingo. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial, de Capão Redondo.