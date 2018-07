Dois jovens morrem eletrocutados no Rio Dois garotos morreram eletrocutados no fim de semana em diferentes regiões do Rio de Janeiro. No último caso, um menino de 10 anos brincava ontem no parque de diversões montado em Bangu, quando recebeu uma forte descarga elétrica, informou a Polícia Militar (PM). A criança chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Na manhã de sábado, um adolescente de 17 anos morreu ao tentar pegar uma pipa que caiu dentro de uma oficina de carros, no bairro de Santa Cruz. De acordo com a corporação, o jovem recebeu uma descarga elétrica ao colocar ao mão em fios desencapados.