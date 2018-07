Dois jovens são mortos na saída de boate em Sorocaba

O metalúrgico Sérgio Luiz do Amaral Júnior, de 29 anos, e um rapaz de 19 anos ainda não identificado, tentaram fugir, mas foram atingidos. Eles caíram próximo do canteiro central da avenida. Os bandidos se aproximaram e fizeram novos disparos. Os tiros atingiram ainda uma adolescente de 15 anos e um rapaz de 21. Os atiradores fugiram após os crimes. A Polícia Civil investiga a hipótese de um acerto de contas.

A boate, que promove baile funk, estava lotada e havia muita gente do lado de fora quando ocorreu o ataque. Houve pânico e correria. Uma viatura da Polícia Militar cruzou com o veículo em fuga num bairro próximo e saiu em perseguição. Do interior da Pajero, os bandidos fizeram vários disparos e atingiram a viatura. O veículo, que havia sido roubado dias antes, foi abandonado próximo de um matagal. Ninguém foi preso.

Policiais recolheram 25 cápsulas deflagradas de calibre 9 mm, além de dois projéteis intactos, espalhados pelo local. Os dois feridos foram levados para o Hospital Regional e não correm risco de morte. De acordo com a polícia, nenhuma das vítimas tinha antecedentes criminais. A casa noturna havia sido interditada em janeiro por facilitação ao consumo de álcool e drogas, mas voltou a funcionar.