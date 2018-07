Dois ladrões são presos após assalto frustrado em SP Dois ladrões foram presos na tarde de hoje, depois de tentarem assaltar uma loja de eletrodomésticos em Campo Belo, zona sul de São Paulo. A polícia militar foi chamada pelo dono do estabelecimento. Quando os suspeitos perceberam a aproximação de viaturas, fizeram o proprietário e mais dois funcionários reféns. Começaram então as negociações para que as vítimas fossem libertadas.