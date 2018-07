Dois líderes do MST ficam feridos após briga em SP

Dois líderes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) da região de Ribeirão Preto, no interior paulista, se feriram nesta sexta-feira, 6, após um desentendimento e estão internados em hospitais da cidade e de Sertãozinho. Helenito Lopes, o Hemes, teria sido ferido no peito por um tiro e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Sertãozinho. Josué Lopes de Oliveira, com um corte de podão no pescoço, está na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC), de Ribeirão. A Polícia Civil ainda não sabe ao certo o que ocorreu. Kelli Mafort, da direção estadual do MST, disse que tinha poucas informações. "Deve ser algum problema de relação pessoal, nada com o movimento", comentou ela. "Os dois são companheiros valorosos e tiveram condutas elogiáveis pela reforma agrária. Isso foi algo inusitado e estamos preocupados, agora, com as vidas deles", disse Mafort, que visitou Oliveira, mas não citou detalhes do que teria ouvido dele. Segundo ela, os dois estão com quadros de saúde "estáveis". Mafort informou que o fato poderia ter ocorrido em área do Assentamento Sepé Tiaraju, em Serra Azul. Ela não adiantou se o MST deverá investigar o caso e tomar alguma medida. "É muito cedo pra falar", disse. Ela afirmou que o clima na região é tenso devido a provocações que teriam ocorrido durante ocupações e reintegrações de posses nas duas últimas semanas. Na quarta-feira a Polícia Militar (PM) cumpriu uma reintegração de posse de área perto do assentamento, mas os sem-terra tinham ido para outra área, que também desocuparam após negociação com os agentes. Hemes e Josué estavam lado a lado na liderança da ocupação e da negociação. Feridos, ambos foram deixados no Pronto-Socorro de Serrana pelos sem-terra. Nenhuma arma foi apreendida e ninguém informa o que teria ocorrido.