Dois líderes do Taleban são presos no Paquistão

Os mulás Abdul Salam e Mir Mohammad, lideranças paralelas ao governo nas Províncias de Kunduz e Baghlan, respectivamente, foram detidos na província do Baluquistão, segundo afirmou o governador de Kunduz, Mohammad Omar.

Os líderes foram detidos cerca de duas semanas atrás. Segundo fontes afegãs, as prisões foram feitas por paquistaneses, mas é possível que a CIA tenha participado da operação, assim como aconteceu na detenção do número dois do Taleban paquistanês, mulá Abdul Ghani Baradar. O Paquistão não confirmou a participação dos EUA.

As três prisões representam as maiores baixas na liderança do Taleban desde o início da guerra no Afeganistão, há oito anos. Elas comprovam ainda que líderes do grupo usam o Paquistão como santuário terrorista para planejar e executar ataques contra as forças lideradas pelos EUA no Afeganistão.

O impacto imediato das prisões ainda é incerto. Em curto prazo, a ausência dos líderes deve atingir as operações do Taleban na região, mas não por muito tempo. O grupo mostrou em outras ocasiões que é capaz de substituir rapidamente um líder morto ou capturado.

As detenções demonstram ainda o alto nível de cooperação com o Paquistão na perseguição aos líderes do Taleban, fortalecendo a estratégia defendida por Barack Obama para a região. Desde 2001, autoridades americanas criticavam a posição do governo paquistanês em relação aos grupos insurgentes no país, aceitando a presença de líderes e militantes que promoviam os atentados em território afegão.

Desde o fim de semana, militares da americanos e britânicos e forças afegãs realizam uma grande ofensiva em território afegão para retomar o controle da cidade de Marjah, considerada um reduto Taleban.

EXPLOSÃO EM MESQUITA

Uma bomba em uma mesquita no cinturão tribal do noroeste paquistanês matou 29 pessoas e feriu outras 50, incluindo militantes. O ataque é mais uma mostra das ameaças de segurança no país, mesmo com o aumento da cooperação entre Paquistão e EUA.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. Entre as vítimas estão militantes do Lashkar-e-Islam, insurgentes que atuam no Passo do Khyber, na fronteira com o Afeganistão. Esse grupo está emconfronto com os militantes do Ansarul Islam, apesar de ambos terem ideologias semelhantes às do Taleban.