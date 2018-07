Dois meninos morrem afogados em lagoa em Osasco

Dois meninos, de 12 e de 13 anos, morreram afogados nesta quinta-feira, 29, na Lagoa da Cica, que fica no Parque Industrial Anhanguera, em Osasco, Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 16h30, cinco crianças teriam sido jogadas na água por um homem ainda não identificado. A Polícia Civil, no entanto, informou que, na verdade, a morte dos garotos foi um acidente. A informação foi dada pelo plantão do 7.º Distrito Policial de Osasco, onde a ocorrência foi registrada. Segundo a polícia, as cinco crianças foram ao local para se lavar, depois de terem passado parte da tarde jogando bola. Dois deles acabaram caindo na água e não conseguiram subir de volta. A polícia vai investigar as responsabilidades sobre a propriedade da área em que se formou a lagoa. Os corpos dos dois meninos já foram resgatados, mas eles ainda não foram identificados. Atualizado às 20h58 para acréscimo de informações.