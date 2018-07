Dois menores são apreendidos por morte de idosa

A mulher foi assassinada a facadas na segunda-feira, 15, durante um roubo ao estabelecimento comercial de seu marido, na zona rural do município. De acordo com o delegado de Cunha, José Marcelo Silva Hial, os criminosos pretendiam roubar o veículo das duas vítimas. Os três ficaram escondidos próximos ao local e abordaram o dono do comércio quando ele fechava as portas do negócio.

"Eles agrediram o senhor com pauladas e depois subiram na casa das vítimas, que fica em cima do comércio, para pegar a chave do carro. Dentro da casa, um deles deixou cair o gorro e a senhora reconheceu o menor. Por medo das consequências do reconhecimento, de acordo com o menor, ele matou a mulher com cinco facadas", afirmou Hial.

Os homens roubaram o veículo e tentaram vendê-lo na cidade de Paraty, sem sucesso. As imagens das câmeras de segurança da cidade de Cunha flagraram os três voltando com o carro. A Polícia Militar e a Polícia Civil da cidade ainda coletaram informações com vizinhos e pessoas da região sobre os suspeitos.

Dois dos menores foram localizados nesta quinta. "Eles foram ouvidos na presença das respectivas mães e confessaram o crime", explicou o delegado. Os adolescentes estão internados na Cadeia Pública de Lorena e nesta sexta-feira, dia 19, serão ouvidos pelo juiz e pelo promotor local.

Antes mesmo da prisão, na terça-feira, dia 16, três suspeitos do crime foram presos no centro de Cunha e com eles foram encontradas evidências da prática de tráfico de entorpecentes.