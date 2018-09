Dois mil posam para 'nu artístico em massa' na Áustria

Quase 2 mil pessoas posaram no domingo em um nu artístico em massa para o fotógrafo americano Spencer Tunick, em um estádio de futebol em Viena, na Áustria. O fotógrafo pediu que as pessoas não usassem óculos escuros, roupas íntimas e que ficassem sérias. Durante horas, os voluntários posaram de várias maneiras, conforme dirigia o fotógrafo. Em uma das fotos, as mulheres aparecem deitadas no gramado segurando bolas de fotebol. Spencer Tunick é famoso por suas fotografias de centenas de pessoas nuas em lugares inusitados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.