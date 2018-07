Dois mil se reúnem em Londres para apoiar protestos

Entre os manifestantes da capital inglesa, muitos protestavam contra os gastos nas obras relacionadas aos eventos esportivos, corrupção e o aumento da tarifa do transporte publico no Brasil. A polícia londrina acompanhou o evento, mas a ação foi pacífica e não foram registrados problemas. Inclusive, muitas crianças estiveram no local. Quase não havia estrangeiros e a ação foi realizada praticamente apenas com brasileiros.

A manifestação aconteceu ao lado do Parlamento e foi o terceiro local escolhido pela organização. Inicialmente, a ação ocorreria em frente à Embaixada do Brasil, mas o local pareceu pequeno diante da adesão ao evento organizado pelas redes sociais. Então, tentou-se Trafalgar Square, mas a polícia não autorizou. Então, escolheu-se a praça ao lado do Parlamento, onde fica o famoso Big Ben.