Dois milhões devem comparecer ao Réveillon na Paulista O 15º Réveillon na Paulista terá como tema a comemoração dos 120 anos da avenida mais famosa da cidade. A festa, que começa às 20h do dia 31 de dezembro e segue até as 2h30 do primeiro dia do ano, deverá receber dois milhões de pessoas. O evento é organizado pela Prefeitura de São Paulo, por meio da São Paulo Turismo (SPTuris), e conta com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura.