Dois militares morreram

Morreram o sargento Roberto Lopes dos Santos e o suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo. Outro militar, o sargento Luciano Gomes Medeiros, sofreu queimaduras. O restante dos 60 habitantes escapou.

O fogo começou às 2 horas no local onde funcionavam os geradores de energia da estação, e se alastrou com rapidez. Os dois militares que morreram não conseguiram sair da praça quando as chamas se espalharam.

Os trabalhos que eram desenvolvidos pelos pesquisadores foram perdidos.