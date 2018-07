Dois militares são mortos em saída de boate, em MG Dois capitães do Exército foram assassinados a tiros nesta madrugada, após saírem de uma boate em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Alunos da Escola de Aperfeiçoamento do Exército, no Rio de Janeiro, os militares Eleonardo Sabadini, de 29 anos, e Daniel Azevedo Borges de Lima, de 31, participavam de um período de treinamento na cidade mineira. Eles estavam de folga na noite de ontem e teriam se envolvido em uma briga no interior da boate Thompson, no Bairro Aeroporto.