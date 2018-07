Dois moradores de rua são assassinados no DF Dois moradores de rua foram assassinados na manhã deste sábado, 10, em Águas Claras, cidade-satélite do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, cada um dos dois homens foi baleado com um tiro na cabeça enquanto dormia na Quadra 11, na região de Areal.