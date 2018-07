Dois moradores de rua são mortos em Santo André Dois moradores de rua ainda não identificados foram mortos por volta das 2h15 de ontem, na Avenida D. Pedro I, em Santo André, ABC paulista. Uma testemunha ligou para o 190 informando que ouviu tiros e apenas viu, segundos depois, duas pessoas baleadas e caídas na calçada, debaixo da marquise de uma residência. Uma equipe do Samu foi ao local, mas as vítimas já estavam mortas. Nenhum suspeito havia sido detido até o fim da manhã de ontem. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial (Jardim). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.