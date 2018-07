Dois moradores de rua são mortos em Taguatinga Sul-DF Dois moradores de rua foram mortos hoje em Taguatinga Sul, a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. De acordo com a polícia, os dois foram mortos com um tiro na cabeça. Informações preliminares da 21ª Delegacia de Polícia, onde o caso está sendo investigado, dão conta que a dupla foi assassinada por volta das 6h45 da manhã, enquanto dormia em frente a um albergue. A polícia apura se a motivação do crime pode ter sido um acerto de contas ou intolerância.