Dois morrem após ataque a ônibus na zona norte de SP Duas pessoas morreram na madrugada deste domingo, após criminosos atearem fogo em um ônibus que estava parado na Rua Basílio Alves Morango, na Vila Medeiros, zona Norte de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a polícia ainda investiga as causas das mortes. O caso foi encaminhado ao 73º Distrito Policial, no Jaçanã.