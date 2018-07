Dois morrem após colisão entre moto e caminhão em SC Dois ocupantes de uma moto Honda, residentes em Paulo Lopes (SC), morreram, ontem à noite, ao baterem lateralmente contra um caminhão, na altura do quilômetro 220 da BR-101, em Palhoça (SC), na Grande Florianópolis. O piloto Edvanio Carlos Bernardo, de 27 anos, morreu no local. O segundo ocupante da moto, Douglas Angiolett Berger, de 17 anos, morreu quando era atendido no hospital.