Dois morrem após incêndio em fábrica em Itaguaí-RJ Duas pessoas morreram e três ficaram feridas depois de uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, no fim da tarde de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram levadas para o Hospital Miguel Couto, que fica na zona sul do Rio. Um helicóptero da corporação foi acionado para socorrer os feridos. O fogo já está controlado, mas ainda não há informações sobre as causas da explosão.