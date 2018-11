Dois morrem atropelados após perseguição policial no RJ

Uma perseguição policial terminou em atropelamento e morte em Costa Barros, na zona norte do Rio, na manhã desta quarta-feira, 23. Segundo a Polícia, Márcio Rodrigues da Costa, de 24 anos, que havia roubado o Pálio em Nilópolis, na Baixada Fluminense, perdeu a direção do veículo e subiu a calçada da Rua Mogiqui. Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas. O acidente ocorreu por volta das 9h30, cerca de 10 minutos depois de a professora Janete Quintanilha ter sido rendida na Avenida Nilo Peçanha, no centro de Nilópolis, por Costa e seu comparsa, Luiz Cláudio da Mota Silva, de 21 anos. Eles estavam armados com um revólver, expulsaram do carro e fugiram com o veículo. Uma testemunha viu o assalto e passou a seguir os criminosos. Quando eles chegaram à Pavuna, já no município do Rio, telefonou para a Polícia Militar e informou a localização dos assaltantes. A dupla começou a ser perseguida por policiais do 9.º Batalhão da PM (Rocha Miranda). Não houve troca de tiros. Costa, que estava em liberdade condicional depois de ter cumprido parte da pena por roubo, perdeu a direção do Pálio, que subiu a calçada. Ele derrubou uma árvore e atropelou os pedestres. De acordo com os bombeiros, Ruth Ribeiro Matos, de 60 anos, foi arremessada a uma distância de seis metros. Ela morreu no local. Também foram atropelados George Luiz Gomes Giampaoli, de 40 anos, e seu pai, Carlos Roberto Giampaoli, de 64. Carlos Roberto foi internado em estado grave no Hospital Estadual Carlos Chagas e morreu ao meio-dia. George Luiz teve ferimentos leves, foi internado no mesmo hospital e tinha previsão de alta para o fim da tarde. A outra vítima do atropelamento foi Nilza Rodrigues. Ela teve fratura exposta numa das pernas. Foi atendida no Hospital Estadual Getúlio Vargas, transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, e, de lá, foi levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde passava por uma cirurgia ortopédica no fim da tarde. A assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal de Saúde não soube explicar por que ela teve de ser transferida mais uma vez. Os assaltantes foram presos logo depois do acidente. Eles foram indiciados pelos crimes de roubo consumado com emprego de arma de fogo, duplo homicídio culposo e lesão corporal culposa. Se forem condenados, as penas podem chegar a 18 anos de prisão. Matéria ampliada às 18h45