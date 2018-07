Dois morrem atropelados na rodovia Anhanguera Duas pessoas morreram atropeladas na Rodovia Anhanguera, perto de Igarapava, na região de Ribeirão Preto, na noite de ontem. No km 444 um andarilho foi atropelado e morreu e o motorista fugiu sem prestar socorro. O outro acidente envolveu um caminhão, que atropelou um pedestre e um cavalo. O pedestre estaria no meio da pista tentando tirar o cavalo desgarrado e morreu no local. As vítimas ainda não foram identificadas.