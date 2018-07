Dois morrem atropelados por ônibus em São Paulo Duas pessoas morreram atropeladas por ônibus na manhã de hoje em São Paulo, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O primeiro acidente ocorreu, por volta das 5h30, na altura do número 35 da Avenida Nossa Senhora do Ó, no bairro do Limão, zona norte da cidade. A vítima morreu no local.