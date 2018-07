Dois morrem durante operação do Bope em favela do RJ

De acordo com a polícia, o adolescente foi encontrado ferido em um das vielas da comunidade, durante a incursão, tendo sido socorrido pelos agentes e levado ao Hospital Geral de Bonsucesso. A família do jovem acusa o Bope pela morte do adolescente.

A operação seguia informações do setor de inteligência sobre a presença de lideranças do tráfico no local e durante a ação houve confronto. Um suspeito foi preso. Foram apreendidas duas pistolas, munições, dentre elas um carregador de fuzil AK47, além de um rádio transmissor, um caderno de anotações do tráfico e drogas.O Bope divulgou uma nota na qual afirma ter aberto uma averiguação sumária para apurar todas as circunstâncias da operação.