Dois morrem durante operação do Bope em Madureira Dois supostos traficantes morreram e outros dois ficaram feridos hoje durante um tiroteio com policiais militares do 41º Batalhão e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que ocupavam os morros São José da Pedra e Serrinha, em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro.