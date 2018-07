Dois morrem durante resgate de preso em Mongaguá-SP Dois bandidos foram mortos, no início da madrugada de hoje, durante um resgate de preso do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Mongaguá, no litoral sul paulista. O tiroteio entre policiais militares da 1ª Companhia do 29º Batalhão do Interior (BPM/I) e os ocupantes de um Citroen ocorreu nas proximidades do CPP, localizado na Avenida dos Mariscos, no Balneário Arara Vermelha.